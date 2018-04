Pearl Jam lança vinil com cover do Eagles of Death Metal no Maracanã

O Pearl Jam anunciou nesta semana o lançamento de um vinil especial contendo uma versão da música I Want You So Hard, do Eagles Of Death Metal. A música foi tocada no Maracanã, durante a última passagem do grupo pelo Brasil. A ação é uma forma de ajudar na campanha da banda de Josh Homme, para arrecadar fundos às famílias das vítimas do atentado à Paris.

O grupo liderado por Eddie Vedder se envolve com diversas causas humanitárias. A última delas ocorreu também no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, quando Vedder se pronunciou sobre o crime ambiental ocorrido na cidade de Mariana.

