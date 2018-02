Pearl Jam faz versão de ‘Comfortably Numb’, do Pink Floyd, em Porto Alegre; veja

Choveu bastante no show do Pearl Jam em Porto Alegre nesta quarta-feira, 11, o que não impediu a banda de entregar uma versão comovente de Confortably Numb, do Pink Floyd.

De acordo com a Consequence of Sound, essa foi a primeira vez que o grupo tocou essa canção ao vivo – em shows anteriores, Mother e Another Brick in the Wall já tinham sido executadas.

Um fã filmou e o vídeo ganhou destaque na web nesta quinta. Veja:

Além de Porto Alegre ontem, os shows no Brasil ocorrem nos dias 14/11 em São Paulo (Estádio do Morumbi), 17/11 em Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), 20/11 em Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) e 22/11 no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã).

Os fãs de Pearl Jam em São Paulo terão que desembolsar de R$200 a R$680 para ver os ícones do grunge no Morumbi. Clique aqui para ver os preços.