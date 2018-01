Pearl Jam fará 5 shows no Brasil em novembro

O Pearl Jam fará cinco shows no Brasil em novembro. A banda toca nos dias 11/11 em Porto Alegre (Arena do Grêmio), 14/11 em São Paulo (Estádio do Morumbi), 17/11 em Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), 20/11 em Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) e 22/11 no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã). Informações sobre venda de ingressos e serviço dos shows serão divulgadas em breve.

Além do Brasil, o grupo liderado por Eddie Vedder também passará por Santiago, no Chile, em 4 de novembro, e Cidade do México, no México, em 28 de novembro.

O Pearl Jam lançou o 10º álbum de estúdio, Lightning Bolt, em outubro de 2013, pela Monkeywrench Records/Republic Records. Lightning Bolt foi premiado com um Grammy, estreou no 1º lugar da Billboard Top 200 e na 1ª posição do iTunes em mais de 50 países. O álbum está disponível no site oficial, no iTunes e nas maiores lojas do país.

