Pearl Jam é o coelho de páscoa dourado do festival

Não houve surpresas: a atração fundamental, mais esperada, mais consistente, de som mais massudo e visceral do Lollapalooza Festival foi mesmo o Pearl Jam. Uma banda que não está no palco para agradar, mas que sabe entregar uma música capaz de preencher todas as expectativas.

Do fortinho bombado que organizou a sua roda de pogo (aquele jeito de dançar jogando-se uns contra os outros) até a patricinha romântica que só queria colar no braço do namorado na balada, todos saíram felizes.

“Feliz Páscoa! Esse é um ovo de chocolate chamado Olé!”, disse o cantor do Pearl Jam, Eddie Vedder, em sua primeira comunicação com o público no Lollapalooza, anunciando meio em português e meio em inglês a quinta canção do seu repertório infinito. Até o povo da área VIP, um lugar de onde não se assiste show algum, desceu ao barro como mortais comuns.

Abrindo com Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, Eddie Vedder na guitarra, o grupo de Seattle foi dizendo a que veio logo de cara. Não quis transmissão pela TV. “Ou o cara quer ouvir a música ao vivo ou ele quer ver TV”, parece dizer a banda, famosa por sua integridade e o vigor anticomercial. Why Go, Do the Evolution, Even Flow: todos berravam as letras.

É um grupo “meaningful”, para dizer o mínimo: além da música carregada de significado, o olhar maduro e por vezes aflito de Eddie Vedder, sua voz melancólica, seu posicionamento firme e antiestrela o projetam como uma espécie de guru recorrente da cena musical. O show do Pearl Jam saiu mais punk rock e menos messiânico do que sua última visita ao País, na qual lotaram o Morumbi.

Hospital. Sobre um jovem que foi retirado do festival, fato presenciado pela reportagem, em estado “muito grave”, segundo o Estado ouviu dos paramédicos, a organização do evento emitiu a seguinte nota:

“A GEO informa que às 16h13 deste domingo (31/3) um jovem de 20 anos que se sentiu mal foi levado ao posto médico pela equipe de brigadistas do Lollapalooza. Lá recebeu os primeiros socorros e, após estabilizado, foi encaminhado ao hospital Santo Amaro para prosseguimento do atendimento. A GEO ainda informa que o paciente saiu do Jockey Club consciente, diferentemente do que foi noticiado”.

Repertório:

1 – Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

2 – Why Go Play

3 – Interstellar Overdrive

4 – Corduroy

5 – Comatose

6 – Olé

7 – Do the Evolution

8 – Wishlist

9 – Got Some

10 – Even Flow

11 – Nothingman

12 – Insignificance

13 – Daughter

14 – World Wide Suicide

15 – Jeremy

16 – Unthought Known

17 – State of Love and Trust

18 – Rearviewmirror

19 – Given to Fly

20 – Not for You

21 – Better Man

22 – Black

23 – I Believe in Miracles

24 – Go Play

25 – Alive

26 – Yellow Ledbetter