Pearl Jam é incluído no Rock and Roll Hall of Fame

‘Eles lutam contra as injustiças no mundo’, diz David Letterman

Com um discurso emocionante e ao mesmo tempo engraçado de David Letterman, ex-apresentador do programa Late Show, o Pearl Jam foi incluído ao Rock and Roll Hall of Fame na noite da última sexta-feira, 7, no Barclays Center, em Nova York.

Além dos integrantes atuais da banda norte-americana, o grupo convidou os cinco bateristas que passaram pelo conjunto. “Eles reconhecem a injustiça e lutam contra ela no mundo”, afirmou Letterman sobre o envolvimento do Pearl Jam em questões humanitárias. David Letterman substituiu Neil Young, que ficou doente e não pode participar da cerimônia de celebração. Eddie Vedder e companhia tocaram os clássicos Alive, Given to Fly e Better Man.

Outro momento emblemático da noite foi o reencontro do vocalista Steve Perry com seu ex-grupo, o Journey. Eles não se apresentaram juntos, mas se reuniram para também serem introduzidos ao Rock and Roll Hall of Fame. O Journey subiu ao palco com o atual frontman, Arnel Pineda.