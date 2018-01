PC Siqueira lança vídeo 3D como a primeira adaptação do livro ‘PC Siqueira Está Morto’

PC Siqueira divulgou nesta terça-feira, 25, O Espelho, a primeira adaptação de um capítulo de seu livro PC Siqueira Está Morto, escrito pelo jornalista Alexandre Matias. O vídeo, 3D e em 360º, está em seu canal “MasPoxaVida” no Youtube.

Veja:

O projeto #Room301 do Youtube tem roteiro de Gus Lanzetta, Alexandre Matias e PC Siqueira. O filme foi gravado totalmente nos estúdios do Youtube Space, em Los Angeles.

A história conta um sonho, ou melhor, um pesadelo que PC Siqueira tem e quando supostamente acorda, seu reflexo no espelho fala com ele mesmo. A experiência do vídeo fica melhor em um dispositivo móvel com fones de ouvidos.