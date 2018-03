Paulo Miklos se desliga do Titãs por ‘decisão pessoal’

A página oficial do Titãs emitiu uma nota informando que o guitarrista e vocalista Paulo Miklos – há 35 anos na banda – não é mais um membro do grupo. “Os Titãs informam que Paulo Miklos se desliga da banda, por decisão pessoal, para se dedicar a projetos individuais”, diz o comunicado.

Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto seguem como os membros originais e fundadores do Titãs.

“Chegou a hora de alçar voo sozinho, mas levando comigo a escola e a família titânica na minha formação como artista e pessoa. Deixo mais que amigos na melhor banda de todos os tempos da música brasileira, que segue em frente”, escreveu Miklos em sua página no Facebook. “Agora, anuncio um novo caminho na música, como intérprete e compositor, assim como na minha carreira de ator.”

“O guitarrista Beto Lee se junta ao baterista Mário Fabre na dupla de músicos especialíssimos que acompanharão os Titãs de agora em diante, nessa nova geração”, informa a nota.

No último sábado, Miklos postou uma foto nos bastidores do novo programa X-Factor Brasil, reality musical do qual será jurado. Veja as postagens abaixo:

Miklos vai participar do X-Factor Brasil, como jurado, ao lado do produtor Rick Bonadio e dos cantores Di Ferrero e Alinne Rosa. A versão brasileira será exibida pela Band. A primeira fase de audições começou neste fim de semana, em São Paulo.

Ele também está em cartaz em Belo Horizonte com a peça Chet Baker – Apenas um Sopro, na qual interpreta o trompetista. As apresentações ocorrem no CCBB da Praça da Liberdade de BH, de 14 a 18 de julho, e de 21 a 25 de julho (mais informações no CCB: 31 3431-9400).

Relembre os Titãs que já deixaram a banda no passado (e o ano):

— Ciro Pessoa, vocal (1984)

— André Jung, bateria (1985)

— Arnaldo Antunes, vocal (1992)

— Marcelo Fromer, guitarrista (2001, ano da sua morte em um acidente em SP)

— Nando Reis, vocal e baixo (2002)

— Charles Gavin, bateria e percussão (2010)