Pauliceia Literária homenageia Luis Fernando Verissimo e será gratuita

A terceira edição do Pauliceia Literária, evento realizado pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), será realizada entre os dias 15 e 17 de setembro, e pela primeira vez o evento será gratuito.

O homenageado deste ano é o gaúcho Luis Fernando Verissimo, colunista do Estado e cronista consagrado.

Um dos destaques internacionais já confirmados é o escritor argentino Alan Pauls, um dos mais importantes autores latino-americanos. Além de O Passado, adaptado pelo diretor Hector Babenco para o cinema, é autor da trilogia História do dinheiro, História do pranto e História do cabelo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O curador da programação é o crítico literário Manuel da Costa Pinto.

A grade completa e as inscrições para a retirada dos ingressos estarão disponíveis a partir do dia 22 de agosto no site www.pauliceialiteraria.com.br. A AASP fica na Rua Álvares Penteado, 151, no centro de São Paulo.

Em 2015, a Pauliceia reuniu em São Paulo autores como José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Carlos Heitor Cony, Lina Meruane, Leonardo Padura e Evandro Affonso Ferreira, entre outros.