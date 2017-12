Paul McCartney toca no Brasil em outubro, diz jornal

Paul McCartney vai passar pelo Brasil na comemoração dos 50 anos de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo. Os shows no Brasil devem acontecer em outubro – e um deles seria na Bahia, onde o músico nunca tocou.

No início do mês, o jornal Destak também trouxe a informação da passagem do ex-Beatle por aqui em 2017.

McCartney já fez 20 shows no Brasil em oito passagens – a mais recente foi em 2014, na turnê do álbum New (2013). Ele ainda não fez shows em 2017, mas a mídia internacional espera um novo disco para este ano.

Uma versão estendida de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band com gravações inéditas dos Beatles chegará às lojas no próximo dia 26 de maio, pouco antes do 50º aniversário do lançamento do álbum.

A versão Super Deluxe do disco inclui o documentário The Making Of Sgt. Pepper, de 1992, nunca editado até agora e restaurado especialmente para a ocasião.