Paul McCartney recusou papel em ‘Friends’, diz diretora

Em entrevista ao jornal Huffington Post, Leslie Litt, diretora de elenco de Friends, declarou que convidou Paul McCartney para estrelar a série. A participação do ex-Beatle estava planejada para a quarta temporada, quando Ross se casa com Emily Waltham em Londres e diz o nome de Rachel no altar.

O músico britânico interpretaria o pai de Emily, que na festa da cerimônia entra em conflito com o pai de Ross pela divisão das despesas. No fim das contas o papel acabou ficando com o ator Tom Conti.

“Entrei em contato com o empresário dele e passei os detalhes. Um dia, alguém do escritório me entregou um fax escrito pelo próprio Paul McCartney, que me agradeceu pelo interesse e disse que estava lisonjeado, mas era um período em que ele estava muito ocupado”, afirmou Leslie Litt.