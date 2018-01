Paul McCartney posa para foto com mulheres que inspiraram ‘Blackbird’

Paul McCartney conheceu duas das mulheres que inspiraram a composição de Blackbird, uma das canções mais populares do Beatles. O músico conversou com Thelma Mothershed Wair e Elizabeth Eckford, integrantes do grupo Little Rock Nine, antes de seu show em Arkansas no último sábado, 30. Blackbird integra o White Album, lançado em 1968. A foto foi publicada no Instagram oficial de Paul McCartney. A legenda da imagem descrevia as mulheres como pioneiras do movimento pelos direitos civis e inspiração para Blackbird.

O fato que inspirou a composição da música foi a ida, em 1957, desse grupo de nove estudantes negros, à Little Rock Central High School, escola anteriormente só para brancos, após uma decisão da suprema corte norte-americana que declarou a segregação em escolas públicas inconstitucional. Em um primeiro momento, o governador do estado enviou a Guarda Nacional para impedir que os alunos pudessem entrar, mas o presidente à época, Dwight D. Eisenhower, destacou tropas federais para garantir que os alunos pudessem assistir suas aulas.

McCartney disse que na época acompanhava o movimento da Inglaterra e tinha vontade de escrever alguma mensagem de apoio. Um grupo de nove estudantes foi integrado à Central High School em setembro de 1957, quando o presidente Dwight Eisenhower enviou tropas federais para escoltá-las até a escola.

Recentemente Paul McCartney anunciou shows na Argentina em maio. Ele tocará em Córdoba, no dia 15; e em Buenos Aires, nos dias 17 e 19. Especula-se que ele possa vir ao País no mesmo mês.