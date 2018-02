Paul McCartney vai trazer sua turnê mundial de Out There! ao Brasil – em maio, o ex-Beatle vai se apresentar em Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza. Informações sobre as datas e venda de ingressos deverão ser divulgadas na próxima semana.

