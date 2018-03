Paul McCartney está gravando álbum com produtor de Adele

O cantor Paul McCartney revelou nesta sexta-feira, 24, que está gravando um novo álbum de inéditas, que terá produção de Greg Kurstin, nome por trás do sucesso Hello, da também britânica Adele.

O próprio ex-Beatle fez a revelação durante uma entrevista para a BBC, de acordo com o site NME. A entrevista, aliás, era para comemorar o relançamento nesta sexta do álbum Flowers In The Dirt.

Este não será o primeiro trabalho de McCartney com Kurstin. “Eu estou fazendo um novo álbum, que é bem divertido. Estou no meio dele. Estou trabalhando com um produtor com quem já trabalhei há dois anos, numa música que gravei para uma animação”, contou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos últimos anos, Kurstin venceu dois prêmios Grammy de álbum do ano, um com Beck em 2015 por Morning Phase, e outro em 2017 com Adele por 25. Os prêmios deixaram o ex-Beatle bem animado em trabalhar com o produtor.

Este novo trabalho, porém, ainda não tem previsão de finalização.