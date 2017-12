Paul McCartney e Beck são barrados em festa do pós-Grammy

Chegou o dia em que Paul McCartney foi barrado em uma festa: na noite desta segunda, 15, o ex-Beatle tentou entrar em um evento pós-Grammy organizado pelos rappers Tyga e Bow Wow, mas os seguranças não o autorizaram. O cantor e compositor Beck estava com Paul na entrada, bem como o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins. Um vídeo do ocorrido foi publicado pelo site TMZ.

“Quão VIP temos que ser? Nós precisamos de outro hit, caras, trabalhem nisso”, brincou Paul ao ser recusada sua entrada na festa. Após a tentativa, o trio se deslocou a outra festa, da gravadora Republic Records, onde conseguiram entrar, segundo o TMZ.

Outro vídeo publicado pelo site mostra a dupla de organizadores da festa incrédula ao saber que Paul foi barrado. “Deve ser porque somos mais novos”, tentou argumentar Bow Wow.

