Paul McCartney convida Rihanna ao palco no festival Desert Trip; veja

A noite de sábado do segundo fim de semana do Desert Trip, o festival que reúne as lendas do rock em Indio, na Califórnia, teve shows de Neil Young e Paul McCartney. Durante a performance do ex-Beatle, ele chamou ao palco uma convidada especial: Rihanna.

A diva pop cantou com McCartney FourFiveSeconds, uma colaboração dos dois com o rapper Kanye West. Um fã postou o vídeo da participação surpresa:

No primeiro fim de semana, McCartney havia chamado Young para o palco, e eles contaram canções dos Beatles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No primeiro semestre, Rihanna lançou seu álbum mais recente, ANTI.

Veja outro trecho da apresentação de Paul McCartney no segundo fim de semana do Desert Trip: