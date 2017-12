Paul McCartney confirma 3 shows na Argentina em maio

Paul McCartney voltará a se apresentar na Argentina no próximo mês de maio, com um show no Estádio Kempes, na cidade de Córdoba, e outros dois no Estádio Único de La Plata, informou o ex-Beatle em seu site.

A notícia foi oficializada nesta segunda-feira, quando em seu site oficial foram publicados todos os detalhes das apresentações: em 15 de maio em Córdoba e em 17 e 19 em La Plata, capital da província de Buenos Aires.

A visita à Argentina faz parte da turnê ‘One on One’, com a qual percorrerá vários países de todo o mundo com shows nos quais Paul combinará algumas de suas novas músicas com canções de sua banda anterior, Wings, e com vários clássicos dos Beatles. O ex-membro da banda de Liverpool não se apresentava na Argentina desde novembro de 2010, quando fez dois shows no estádio do River Plate em Buenos Aires. (EFE)

