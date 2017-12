Paul McCartney, Bruno Mars e John Mayer devem vir ao Brasil ainda em 2017, diz jornal

Paul McCartney, Bruno Mars e John Mayer devem tocar no Brasil ainda em 2017, de acordo com informações do jornal Destak desta quarta-feira, 5.

Os shows aconteceriam todos depois do Rock in Rio: McCartney e Mayer em outubro, e Mars em novembro ou dezembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-Beatle já fez 20 shows no Brasil em oito passagens – a mais recente foi em 2014, na turnê do álbum New (2013). Ele ainda não fez shows em 2017, mas a mídia internacional espera um novo disco para este ano.

Mayer passou pelo Brasil no Rock in Rio 2013, e também tocou em São Paulo. Bruno Mars não toca no País há cinco anos: sua última passagem foi em janeiro de 2012.