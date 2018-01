Pau de selfie não pode no Lollapalooza; veja outros itens que devem ser evitados

Em resposta ao pedido de um fã no twitter, a organização do Lollapalooza Brasil anunciou que os bastões utilizados para ‘selfies’ e para segurar as câmeras goPro estão proibidos na próxima edição do festival, marcada para este fim de semana, 28 e 29 de março, em São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre outros itens que serão proibidos de entrar no autódromo de Interlagos são guarda-chuvas, bebidas, capacetes, câmeras profissionais, animais (exceto cão-guia), objetos pontiagudos e… armas de fogo.

O site Climatempo prevê chuvas na sexta-feira, 27, e também no sábado e domingo de festival.

No último fim de semana, ocorreu a edição do Lollapalooza Argentina, com praticamente o mesmo line-up da edição brasileira. Veja algumas fotos:

Leia também sobre o Lollapalooza:

Marina and the Diamons ganha posição de destaque no Lollapalooza deste ano

Bandas brasileiras são bons motivos para chegar mais cedo no Lollapalooza

Lollapalooza Brasil divulga horários dos shows

Young The Giant, atração do Lollapalooza, encontra a maturidade

Interpol volta ao Brasil depois de quatro anos

Banda Far From Alaska faz rock ‘n’ roll criativo e original

Scalene sai de Brasília para tocar no SXSW e no Lollapalooza

Bastille aproveita vinda para o Lollapalooza e faz turnê pelo País

Em entrevista ao ‘Estado’, Robert Plant fala de sua fase musical