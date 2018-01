Patrick Carney, do Black Keys, diz que Jack White é um ‘bully babaca’ após briga em bar

O baterista do The Black Keys Patrick Carney acusou, por meio do seu twitter, Jack White de ter começado uma briga com ele em um bar em Nova York na noite de domingo, 13.

Mais tarde, Carney tuítou que depois da repercussão que o caso ganhou ele conversou com White, e “ele está legal. Tudo bem”. O baterista também apagou os tuítes em que chamava White de “bully babaca” e o descrevia como uma versão “idiota” de Billy Corgan (vocalista do Smashing Pumpkins).

“Ele é o motivo de eu fazer música. Os bullys babacas que me fizeram sentir como nada. Música era uma coisa privada e não competitiva”, escreveu o membro do Black Keys.

A revista NME compilou os tuítes que Carney mais tarde apagou: