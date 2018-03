Meryl Streep vibra com discurso feminista de Patricia Arquette no Oscar e vira meme

Meryl Streep, que disputava a estatueta de melhor atriz coadjuvante com Patricia Arquette, parece ter se empolgado com as palavras da vencedora do prêmio. A atriz, que já conquistou 3 Oscars, saltou da cadeira com entusiasmo e proporcionou um dos momentos mais engraçados da cerimônia deste domingo, 22.

Ao receber seu primeiro Oscar, Patricia, atriz de Boyhood, fez um discurso bem engajado e feminista, que pedia que as mulheres finalmente fossem tratadas da mesma forma que os homens e tivessem os mesmos direitos, principalmente no que diz respeito a salários. Acompanhe a cobertura completa do Oscar 2015.