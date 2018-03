Participe da homenagem aos 109 anos de Carlos Drummond de Andrade

Pessoal, vamos fazer uma homenagem aos 109 anos de Carlos Drummond de Andrade e ao nascimento do habitante de número 7 bilhões?

É simples e ficará sensacional. É só gravar na webcam a leitura de uma ou duas estrofes do poema ‘a Luis Mauricio, infante’ e mandar para a gente o quanto antes. Depois, tudo vai virar uma declamação coletiva. As estrofes e as instruções estão em http://migre.me/60yGJ

O poema foi escrito por Drummond em homenagem ao neto Luis Mauricio, nascido em 1953 em Buenos Aires. O aniversário de nascimento do poeta é nesta segunda-feira, 31.

A leitora Luciana Gama, da foto, foi uma das que já enviaram. E vocês? Contamos com todos! E convidem seus amigos!

