Parque do Ibirapuera, em São Paulo, é cenário de gravações da nova temporada de ‘Malhação’

O Parque do Ibirapuera foi cenário para gravações da nova temporada de ‘Malhação’ nesta quarta-feira, 8. A temporada Viva a Diferença é assinada por Cao Hamburger. Pela primeira vez, a novela terá São Paulo como cenário.

Nos trabalhos desta quarta-feira, 8, as personagens Keyla (Gabriela Medvedovski), Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) trocam confidências. Liderada pelo diretor Paulo Silvestrini, uma equipe de cerca de 50 profissionais participou da gravação, que contou com um piquenique à beira do lago, entre outras sequências realizadas na locação, segundo um comunicado da Globo.

“São Paulo é uma cidade muito diversa e heterogênea e a gente vê essa pluralidade ocupar os mesmos ambientes. Esses diversos universos interagem, conversam, dialogam, e aqui, no Ibirapuera, vemos um exemplo disso”, explicou o diretor, durante um bate-papo com jornalistas que acompanharam a gravação.

“Como vamos falar sobre diversidade, nós juntas é que fazemos a diferença”, explicou Daphne Bozaski. “Espero que as jovens possam cada vez mais se sentir protagonistas das suas vidas por meio das nossas personagens”, disse Ana Hikari. Já Gabriela Medvedovski comentou sobre a parceria atrás das câmeras: “Nós cinco e todo o elenco estamos muito unidos. Criamos um laço de amizade muito forte”.

As gravações na capital paulista da temporada ‘Viva a Diferença’ começaram na quinta-feira passada e devem durar até o final desta semana (11/3). Além do Parque Ibirapuera, o bairro da Liberdade, a Galeria do Rock, o Largo do Paissandu e o metrô também servem de cenário para a temporada.

A temporada tem estreia prevista para o início de maio.