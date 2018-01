Para evitar multa de trânsito, Kit Harington revelou destino de Jon Snow a um policial

Na noite de sexta-feira, 13, o ator Kit Harington, o Jon Snow da Game of Thrones, esteve no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. Série causou muita expectativa na estreia da sexta temporada, que guardou segredo sobre o destino do personagem Jon Snow vivido por Harington. Em uma parte da entrevista o ator contou como se livrou de um policial, que o parou por excesso de velocidade.

“Eu estava voltando e estava indo rápido demais, passando do limite de velocidade, quando ouvi sirenes atrás de mim. O policial veio e me mandou encostar, eu disse que estava arrependido e ele disse ‘você sabe quão rápido está indo’ e que isso era uma ofensa ao código de trânsito”, contou Harington.

E foi aí que o policial colocou para o ator duas opções para resolver o problema: “Você pode me seguir até a delegacia e eu registro a ocorrência ou pode me dizer se você vive na próxima temporada ou não”.

E Harington respondeu que sim, que estaria vivo na próxima temporada e o policial disse: “Siga seu caminho, Lorde Comandante”.

Confira Kit Harington na conversa com Jimmy Fallon: