Paolla Oliveira rouba a cena em ‘Felizes para Sempre?’

Por João Fernando – O Estado de S. Paulo

O nome de Paolla Oliveira só aparece no final da lista de créditos de abertura de Felizes para Sempre?, entretanto a atriz é o grande destaque da minissérie da Globo, que começou na segunda-feira, 26. Só de aparecer rapidamente nos minutos finais do episódio de estreia, ela começou a chamar a atenção. Mas a intérprete da garota de programa Danny Bond roubou as atenções após tirar o vestido em cena, deixando o derrière à mostra, imagem que não para de circular na internet desde terça à noite.

“Já viu a vista?”, pergunta ela a Cláudio (Enrique Diaz), enquanto caminha até a varanda do hotel para exibir seus atributos físicos. “Linda a vista”, rebate o empresário, boquiaberto com as curvas da moça. A sequência fez tanto barulho nas redes sociais que tanto o nome da atriz quanto o da personagem ficaram no topo da lista de assuntos mais comentados no Twitter no País.

Além das milhares de telespectadoras dizendo que vão intensificar a dieta e a malhação para ficar com o corpo da atriz, as cenas de Paolla viraram assunto para as publicações de humor na internet. O site do Sensacionalista, telejornal fictício que subverte as notícias no Multishow, avisou que a ONU usaria o bumbum da paulistana para alcançar a paz mundial. Também circulam pela rede gifs (imagens em movimento retiradas de vídeo) em que Danny Bond aparece fazendo caras e bocas com os diferentes figurinos com que atendeu seus clientes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa de ver mais cenas da garota de programa fez ‘Felizes para Sempre?’ aumentar um pouco sua audiência no terceiro capítulo, exibido na quarta, 28, quando a produção teve média de 17 pontos no Ibope. Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande SP. Na estreia, a minissérie havia marcado 17 pontos e caído para 16 na terça. Os índices não são extraordinários, porém, são bons para um programa exibido às 22h40.

A trama escrita por Euclydes Marinho é uma adaptação de Quem Ama Não Mata, criada por ele mesmo e exibida nos anos 1980. Com direção geral de Fernando Meirelles, a história mistura a situação de casais em crise com as maracutaias de corrupção em Brasília e um assassinato misterioso.