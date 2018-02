Paolla Oliveira não foi a primeira: lembre outros casos que causaram furor na TV

Nos últimos dias, só se fala em Paolla Oliveira – deslumbrante, interpretando Danny Bond. A atriz ajudou a manter a audiência de Felizes para Sempre alta para os padrões de um programa exibido às 22h40.

Mas não é a primeira vez que os atributos sensuais de uma atriz – ou de um ator – contribuem para manter o pessoal atento à TV.

1. Amores Roubados

Em 2014, Cauã Reymond saiu de São Paulo em direção a sua cidade natal à beira do São Francisco e arrasou os corações de Patrícia Pillar, Isis Valverde e Dira Paes, na série Amores Roubados, dirigida por José Luiz Villamarin. As cenas das relações interpretadas por Cauã e Dira (entre outras qualidades da série, vencedora de prêmios da APCA) vão ficar na memória.

2. Presença de Anita

No início do século 21, e livremente inspirada na obra homônima de Mário Donato, a minissérie Presença de Anita apresentou Mel Lisboa vivendo a verdadeira ‘lolita’, arrasando os corações do galã Zé Mayer e do então muito jovem Leonardo Miggiorin.

3. Dona Flor e Seus Dois Maridos

Lá em 1998, com autoria de Dias Gomes, Marcílio Moraes e Ferreira Gullar, a Globo exibiu uma nova versão de Dona Flor e Seus Dois Maridos, inspirada na obra de Jorge Amado. Além da própria Dira Paes, cuja personagem fazia um casal com a personagem de Cyria Coentro, o elenco contava com Giulia Gam, Marco Nanini, Francisco Cuoco, Lilia Cabral e… Edson Celulari. O ator também foi celebrado com um ‘nu de costas’, naquela vez, em pleno Pelourinho.