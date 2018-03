Pânico anuncia novos quadros para estreia na Band

Alline Dauroiz – O Estado de S.Paulo

O programa Pânico (agora Pânico na Band) anunciou nesta terça-feira, 27, em coletiva para a imprensa em São Paulo, as novidades do 10º ano do humorístico. A trupe de Emilio Surita trocou a RedeTV! pela Band e estreia na nova emissora no próximo domingo, 1º de abril, apostando na fórmula que deu certo na concorrente e acrescentando alguns novos quadros.

Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, recebeu os jornalistas e se dirigiu a eles o tempo todo como cover do apresentador Silvio Santos, seu personagem mais famoso. Assim como ele, boa parte do elenco continua o mesmo: Emilio Surita, Rodrigo Scarpa (Vesgo), Márvio Lúcio (Carioca), Marcos Chiesa (Bola), Sabrina Sato, Evandro Santo (Christian Pior), Daniel Zuckerman (Impostor), Daniel Peixoto (Alfinete) e Eduardo Sterblitch (César Polvilho). Entra ainda Guilherme Santana (que imitará William Bonner e Otávio Mesquita) e sai Charles Wikipédia, que será candidato a vereador pelo Rio de Janeiro.

Entre os novos quadros anunciados está o “Jornal do Boris”, no qual Carioca – responsável pela imitação de Dilma e por Amaury Dumbo – fará paródia do jornalista Boris Casoy. Outros destaques são “O Maior Arregão do Mundo”, que vai premiar quem não topar participar de desafios nojentos e perigosos, e o “Facetruque”, uma espécie de “Namoro na TV” às avessas. O programa vai tentar reunir casais pela rede social, mas levando em consideração as fotos dos perfis, que em muitas vezes não correspondem à realidade.

Já a “Prainha Gente Fina” será uma espécie do metrô usado em quadro do “Zorra Total” que reúne boa parte do elenco do humorístico. A questão social – algo bastante explorado pelo humorístico CQC, da mesma emissora -, ficará a cargo de Sabrina Sato, que não deu muitos detalhes do novo quadro “Robin Hood”.

Como todas as paniquetes continuaram na RedeTV!, o diretor Alan Rapp anuncia que está em busca de novas moças para a função: “Dessa vez não precisa ter bunda grande, mas, sim, corpo de modelo, carisma e empatia com o público masculino.” Alan contou que espera o programa se consolidar na nova emissora para pensar em mais novidades.

O Pânico na Band estreia neste domingo, 1º de abril, às 21h, na Band. As reprises continuam às sextas-feiras, às 21h20.