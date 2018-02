Problemas técnicos também atrasam programação no Palco Praça Roosevelt

Murilo Bonfim – O Estado de S. Paulo

Por problemas técnicos, a Cia. Elevador Panorâmico subiu às 18h15 para abrir a programação do Palco Praça Roosevelt. Alguns microfones dos atores falharam no início da apresentação do espetáculo “Ifigênia”, releitura da obra do grego Eurípedes. A versão do grupo, que já teve temporada em São Paulo, é marcada pelo elenco que, dominando o texto integralmente, entoa algumas das falas em coro.

A inclusão de um palco na Praça Roosevelt é uma das novidades da Virada Cultural de 2013. Recém-inaugurado, o local é ponto de encontro da classe teatral paulistana e honra sua vocação sendo espaço para 11 espetáculos. Nesta madrugada, às 3h45, a atriz Maria Alice Vergueiro apresenta “As Três Velhas”. Amanhã, destaque para Denise Fraga e Claudia Mello, que encenam “Chorinho” às 15h30.