Lenny Kravitz faz show sonolento no Rock in Rio

Roberto Nascimento – O Estado de S. Paulo

Em um show com altos, baixos e, principalmente, médios, Lenny Kravitz revisitou seus hits na Cidade do Rock. O guitarrista e cantor tocou todos os melhores momentos de seu cancioneiro retrô, como It Ain’t Over Til its Over, Are You Gonna Go My Way e Always on the Run, esta última o momento mais empolgante do show.

Mas Lenny já passou da fase em que se preocupava com ganas e o show se acomodou em um sonolento groove de funk rock durante boa parte de sua duração. A extendida Let Love Rule, no final, em que Lenny vestiu uma bandeira do Brasil e caminhou entre a plateia, também destoou do “mais do mesmo” de boa parte do show.

Setlist do show:

Come on Get It

It Ain’t Over Till it’s Over

Mr. Cab Driver

Black and White America

Fields of Joy

American Woman

Always on the Run

Believe

Stand

Where Are We Runnin’

Fly Away

Are You Gonna o My Way

Let Love Rule