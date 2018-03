Ouça Kurt Cobain tocando e cantando ‘And I Love Her’, dos Beatles

Vazou na internet um áudio de Kurt Cobain, ex-líder do Nirvana, cantando e tocando uma versão acústica de And I Love Her, dos Beatles. O arquivo é parte de Kurt Cobain: Montage of Heck, o aguardado documentário de Brett Morgen sobre o músico.

Ouça:

A relação de Cobain com a música dos Beatles não era, pelo menos publicamente, muito próxima. “Eu até gosto dos Beatles, mas odeio Paul McCartney”, ele disse uma vez – And I Love Her é de Paul.

“Ninguém na vida de Kurt – nem seu empresário, esposa, companheiros de banda – jamais ouviu suas coisas dos Beatles”, disse o diretor Brett Morgen à revista Rolling Stone. “Eu encontrei isso numa fita aleatória. É uma música do Paul. Como isso serve para despedaçar o mito, hein?”

