Oscar 2013: ‘As Aventuras de Pi’ leva quatro estatuetas, contra três de ‘Argo’ e ‘Os Miseráveis’

E a Academia reservou uma surpresa na atribuição do Oscar de melhor filme. Quem fez o anúncio, diretamente da Casa Branca, foi a primeira-dama Michelle Obama. E o Oscar de melhor filme foi para… Argo, de Ben Affleck. Como ele não havia sido indicado para melhor diretor, a estatueta da categoria foi para o Ang Lee de As Aventuras de Pi. A Academia pulverizou seus prêmios para os melhores de 2012. O campeão de troféus, Pi, ganhou quatro das 11 estatuetas para as quais foi indicado. Houve um grande derrotado, e foi Steven Spielberg.

Havia a expectativa de que com Seth McFarlane como âncora, tudo poderia ocorrer na 85.ª cerimônia de entrega do Oscar. Ele começou politicamente incorreto, como se esperava – com uma canção sobre os seios das atrizes –, e somente mais de hora e meia de festa depois voltou a dar o ar da graça. Foi quando Mark Wahlberg e o boneco de Ted apresentaram os prêmios de som. Ted, com Uma Família da Pesada, esculpiu a fama de McFarlane como a personalidade mais inteligente da TV norte-americana – um exagero. Ted perguntou a Wahlberg se era judeu, ele respondeu que era católico. O boneco resolveu lhe dar outra chance, advertindo que, naquela cidade – Hollywood –, seria melhor se fosse judeu.

Se a cerimônia foi decepcionante, a premiação, propriamente dita, se encarregou de desmontar o favoritismo inicial de Lincoln, de Steven Spielberg, com suas 12 indicações, Depois de duas horas de festa, Lincoln havia conseguido um mísero Oscar de desenho de produção. A desmontagem final começou com o Oscar de roteiro adaptado para Argo. Num ano em os filmes confrontaram os EUA com sua história passada e presente, o projeto mais ambicioso de Spielberg – ele próprio disse que Lincoln era o filme de sua vida – não teve contrapartida na Academia.

Sua grande chance de redenção seria o Oscar de direção, que foi para Ang Lee, o segundo do diretor de Taiwan, após o de O Segredo de Brokeback Mountain. Sobrou o Oscar de ator, para Daniel Day-Lewis, realmente imbatível, como o presidente que forjou a ‘América’ ao impor o fim da escravidão, mesmo ao preço de lançar o país na Guerra Civil.

Day-Lewis fez história como o primeiro ator a receber três vezes o prêmio – antes, ele teve Oscars por Meu Pé Esquerdo, de Jim Sheridan, e Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson. Ambientado na mesma época, Django Livre ganhou o terceiro Oscar de roteiro para Quentin Tarantino, após os que ele havia recebido por Pulp Fiction/Tempo de Violência e Bastardos Inglórios. Jennifer Lawrence confirmou seu favoritismo como melhor atriz, por O Lado Bom da Vida.

Pi ganhou quatro prêmios, Os Miseráveis e Argo, três cada, e o Django Livre de Tarantino, dois. Ele confirmou suas duas vitórias no Globo de Ouro – além do prêmio de roteiro, o de melhor coadjuvante, um papel que escreveu para Christoph Waltz e valeu ao ator austríaco seu segundo Oscar (após o de Bastardos Inglórios, outro Tarantino). Foi um Oscar anticlimático. A aposta na política de alguma forma terminou esvaziada. Argo, por mais interessante que seja, e é, tem na sua narrativa um lado hollywoodiano tradicional. E o prêmio de direção consagrou a velha fantasia que dá a tônica do cinemão.

02h00: A lista de ganhadores do Oscar 2013

MELHOR FILME – Argo

MELHOR ATOR – Daniel Day-Lewis (Lincoln)

MELHOR ATOR COADJUVANTE – Christoph Waltz (Django Livre)

MELHOR ATRIZ – Jennifer Lawrence (O Lado Bom da Vida)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE – Anne Hathaway (Os Miseráveis)

MELHOR DIRETOR – Ang Lee (As Aventuras de Pi)

MELHOR ANIMAÇÃO – Valente

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO – Paperman

MELHOR CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO – Curfew

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL – Django Livre (Quentin Tarantino)

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO – Argo (Chris Terrio)

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL – As Aventuras de Pi (Mychael Danna)

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL – Skyfall (Adele Adkins e Paul Epworth)

MELHOR MAQUIAGEM E CABELO – Os Miseráveis (Lisa Westcott e Julie Dartnell)

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO – Lincoln

MELHOR FOTOGRAFIA – As Aventuras de Pi (Claudio Miranda)

MELHOR EFEITO VISUAL – As Aventuras de Pi

MELHOR FIGURINO – Anna Karenina (Jacqueline Durran)

MELHOR DOCUMENTÁRIO (LONGA-METRAGEM) – Procurando Sugar Man

MELHOR DOCUMENTÁRIO (CURTA-METRAGEM) – Inocente

MELHOR EDIÇÃO – Argo (William Goldenberg)

MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – Amor (Áustria)

MELHOR EDIÇÃO DE SOM – 007 – Operação Skyfall e A Hora Mais Escura

MELHOR MIXAGEM DE SOM – Os Miseráveis

01h55: E o Oscar de MELHOR FILME vai para: ARGO.





01h48: DANIEL DAY LEWIS recebeu o Oscar de MELHOR ATOR das mãos de Meryl Streep, vencedora ano passado. Ele atuou no filme Lincoln e superou os concorrentes Denzel Washington (O Voo), Hugh Jackman (Os Miseráveis), Bradley Cooper (O Lado Bom da Vida) e Joaquin Phoenix (O Mestre).



01h42: Vencedor na categoria Melhor Ator em 2012, o francês Jean Dujardin anuncia JENNIFER LAWRENCE, de O Lado Bom da Vida, como MELHOR ATRIZ. A artista, de 22 anos, tropeçou e caiu na escada que dá acesso ao palco.

01h34: Os atores Michael Douglas e Jane Fonda entregam o prêmio de MELHOR DIREÇÃO para ANG LEE, diretor de AS AVENTURAS DE PI.



01h26: Já o de MELHOR ROTEIRO ORIGINAL vai para DJANGO LIVRE, escrito por Quentin Tarantino.

01h24: Na categoria MELHOR ROTEIRO ADAPTADO, o Oscar foi para Chris Terrio (ARGO).

01h16: O grupo também anucia Skyfall, de Adele Adkins e Paul Epworth, como a MELHOR CANÇÃO ORIGINAL.

01h10: O elenco do musical Chicago, eleito o Melhor Filme há dez anos, anuncia o vencedor na categoria MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL: Mychael Danna, por AS AVENTURAS DE PI.

00h57: O ator George Clooney apresenta o In Memoriam, homenagem aos profissionais do cinema que faleceram no último ano. Entre os homenageados estão Tony Scott (diretor), Hebert Lom (ator) e Tonino Guerra (roterista).

00h49: Indicado em 12 categorias, LINCOLN recebe o seu primeiro prêmio: DIREÇÃO DE ARTE. Anna Karenina, O Hobbit: Uma Jornada Inesperada, Os Miseráveis e As Aventuras de Pi estavam concorrendo na categoria.



00h36: A cantora britânica Adele apresenta a música tema do filme Skyfall, o mais recente da franquia 007, que concorre na categoria Mellhor Canção Original.

00h33: O filme ARGO recebe o Oscar de MELHOR EDIÇÃO, prêmio anunciado pela atriz Sandra Bullock.

00h23: O ator Christopher Plummer anuncia ANNE HATHAWAY, de Os Miseráveis, como a MELHOR ATRIZ COADJUVANTE. Também estavam na disputa: Amy Adams (O Mestre), Sally Field (Lincoln), Helen Hunt (The Sessions) e Jacki Weaver (O Lado Bom da Vida).

00h15: Empate na categoria EDIÇÃO DE SOM. A HORA MAIS ESCURA e SKYFALL dividiram o prêmio.

00h13: O prêmio de MIXAGEM DE SOM foi para Andy Nelson, Mark Paterson e Simon Hayes, que trabalharam no filme OS MISERÁVEIS. Os longas Argo, As Aventuras de Pi, Lincoln e Skyfall estavam na disputa. Mark Wahlberg e o politicamente incorreto ursinho Ted apresentaram o prêmio.

00h00: Os atores de Os Miseráveis apresentam um número musical com trechos de canções do filme.

23h57: Jennifer Hudson, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em Dreamgirls, canta música da produção lançada em 2006.

23h54: Catherine Zeta-Jones apresenta o número musical de abertura do filme Chicago. Há 10 anos, o longa recebia o Oscar de Melhor Filme e Zeta-Jones o de Melhor Atriz Coadjuvante.

23h50: AMOR, do diretor Michael Haneke, é o MELHOR FILME ESTRANGEIRO do Oscar 2013. Kon-Tiki, No, O Amante da Rainha e War Witch foram os seus concorrentes na premiação.

23h44: PROCURANDO SUGAR MAN é eleito o MELHOR DOCUMENTÁRIO, deixando para trás 5 Broken Cameras, The Gatekeepers, How to Survive a Plage e The Invisible War.

23h36: O casal de atores também entrega a estatueta de MELHOR DOCUMENTÁRIO DE CURTA-METRAGEM para INOCENTE, de Sean Fine e Andrea Nix Fine.

23h34: Jamie Foxx e Kerry Washington, o casal do longa Django Livre, anunciam CURFEW, de Shawn Christensen, como o MELHOR CURTA-METRAGEM da premiação deste ano.

23h22: A atriz Halle Barry, que já foi bond girl, anucia uma homenagem aos 50 anos de lançamento do primeiro filme da fraquia 007.

23h20: Já o de MELHOR MAQUIAGEM foi para o filme OS MISERÁVEIS, com trabalho de Lisa Westcott e Julie Dartnell. Elas disputavam o prêmio com Hitchcock e O Hobbit: Uma Jornada Inesperada.

23h18: O prêmio de MELHOR FIGURINO foi entregue à Jacqueline Durran, pelo filme ANNA KARENINA. Também concorreram na categoria: Os Miseráveis, Lincoln, Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e o Caçador.

23h10: AS AVENTURAS DE PI recebe seu segundo Oscar na noite: o de EFEITOS VISUAIS. Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer e Donald R.Elliott subiram ao palco do Teatro Dolby para receber as estatuetas.

23h07: CLAUDIO MIRANDA recebeu o prêmio de MELHOR FOTOGRAFIA pelo trabalho em AS AVENTURAS DE PI. Os outros indicados eram: Anna Karenina, com Seamus McGarvey; Django Livre, com Robert Richardson; Lincoln, com Janusz Kaminski, e Skyfall, com Roger Deakins.

23h59: O Oscar de MELHOR ANIMAÇÃO foi para VALENTE, longa de Mark Andrews e Brenda Chapman. A produção superou Frankenweenie, de Tim Burton; Para Norman, de Sam Fell e Chris Butler; Piratas Pirados, de Peter Lord, e Detona Ralph, de Rich Moore.

22h52: PAPERMAN, de John Kahrs, foi anunciado como o MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO.

22h50: A atriz Octavia Spencer, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante ano passado, anuncia CHRISTOPH WALTZ como o vencedor na categoria MELHOR ATOR COADJUVANTE pela atuação no filme Django Livre, do diretor Quentin Tarantino. Ele venceu os concorrentes Philip Seymour Hoffman (O Mestre), Robert De Niro (O Lado Bom da Vida), Alan Arkin (Argo), Tommy Lee Jones (Lincoln).

22h30: COMEÇA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS PRÊMIOS DO OSCAR 2013.

22h23: As maiores estrelas de Hollywood desfilaram e posaram no tapete vermelho do Oscar neste domingo, numa noite em que Argo, que retrata o drama de reféns norte-americanos durante a Revolução Iraniana, e Lincoln, história sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, disputam arduamente o prêmio de melhor filme. Saiba mais aqui.

22h10 – UBIRATAN BRASIL: Uma das diversas Bond girls, Halle Barry prometeu, na chegada do Dolby Theatre, que a homenagem aos 50 anos da série James Bond será inesquecível. “Fiquei muito surpresa com a homenagem, acho que todos vão adorar”, disse.

22h05 – UBIRATAN BRASIL: Vestindo um belo e decotado Valentino vermelho, com saia rodada, Jennifer Aniston se descreveu como uma princesa com o modelo. “E virgem”, completou.

22h01 – UBIRATAN BRASIL: Robert De Niro confessou que seu personagem em O Lado Bom da Vida é um de seus preferidos. “Ele se parece muito comigo, tem algo muito familiar que me deixou à vontade para interpretar”, disse.

21h55 – UBIRATAN BRASIL: Estreantes na cerimônia, Daniel Radcliffe e Joseph Gordon-Levitt não apresentavam também nenhum deslumbramento no tapete vermelho. “É engraçado estar aqui depois que todos os filmes de Harry Potter foram indicados. Mas sempre é bom participar dessa festa”, disse Radcliffe. Já Gordon-Levitt preferiu separar o glamour da arte. “Aqui fora vale a moda, o charme, mas, lá dentro, o que vai importar é o cinema”, disse ele, sem esconder o lado fã: “Conheci a Jane Fonda e o Michael Douglas, isso me deixou muito feliz.”

21h50 – UBIRATAN BRASIL: Jennifer Lawrence, que disputa entre as atrizes por seu trabalho em O Lado Bom da Vida, disse estar muito interessada no resultado do Oscar de atriz coadjuvante. “Venho trocando muitos e-mails com Sally Field, torço por ela”, disse.

21h45 – UBIRATAN BRASIL: A pequena Quvenzhane Wallis, que disputa o Oscar de atriz pelo filme Indomável Sonhadora, passou pelo tapete vermelho ao lado da mãe e de uma irmã mais velha. Sem aparentar deslumbramento, ela ainda não sabe se vai continuar a carreira de atriz. “Quero ser dentista”, disse ela.

21h40: Anne Hathaway, Reese Witherspoon, Jennifer Lawrence… Muitas divas de Hollywood já passaram pelo tapete vermelho. Qual o seu look preferido?

21h20: Na tarde deste domingo, a TV Estadão transmitiu ao vivo um bate-papo sobre o Oscar 2013 com o crítico Luiz Carlos Merten, Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2 e enviado especial a Los Angeles, e Lúcia Guimarães, colunista do ‘Estado’, direto de Nova York. Confira trechos da conversa:

21h05: Para o crítico de cinema Luiz Carlos Merten, é indiscutível a performance do ator Daniel Day-Lewis como protagonista do filme Lincoln. “É o trabalho de uma vida”, avalia o jornalista.

E os concorrentes de Daniel Day Lewis na categoria Melhor Ator são:

Denzel Washington – O Voo

Hugh Jackman – Os Miseráveis

Bradley Cooper – O Lado Bom da Vida

Joaquin Phoenix – O Mestre



22h32: Amy Adams, indicada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação em O Mestre, escolheu um belíssimo vestido tomara-que-caia cinza para a premiação. Ela disputa a estatueta com Sally Field (Lincoln), Anne Hathaway (Os Miseráveis), Helen Hunt (As Sessões) e Jacki Weaver (O Lado Bom da Vida).



20h52: Indicado ao Oscar de Melhor Direção por seu trabalho em Lincoln, Steven Spielberg pode levar para casa sua terceira estatueta. Para isso, terá que vencer fortes concorrentes. Será que ele vai conseguir? Veja os indicados ao prêmio:

Michael Haneke – Amor

Benh Zeitlin – Indomável Sonhadora

Ang Lee – As Aventuras de Pi

Steven Spielberg – Lincoln

David O.Russell – O Lado Bom da Vida



20h12: As celebridades começam a chegar ao tapete vermelho do Teatro Dolby e – como em todos os anos – as indicadas ao prêmio de Melhor Atriz chamam a atenção com seus sofisticados vestidos, joias, penteados e maquiagens.



Confira a lista de indicadas na categoria Mellhor Atriz:



Jessica Chastain – A Hora Mais Escura

Jennifer Lawrence –O Lado Bom da Vida

Emmanuelle Riva – Amor

Quvenzhané Wallis – Indomável Sonhadora

Naomi Watts – O Impossível

19h40: Nove produções concorrem ao prêmio de Melhor Filme, o mais aguardado da noite. Assista aos trailers dos concorrentes aqui e nos conte: para qual você está torcendo?

Indomável Sonhadora

O Lado Bom da Vida

Lincoln

A Hora Mais Escura

As Aventuras de Pi

Os Miseráveis

Amor

Django Livre

Argo

