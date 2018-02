‘Os Vingadores’ retornará aos cinemas em versão 4D

estadão.com.br

O filme Os Vingadores irá retornar aos cinemas nesta sexta-feira, 3, em versão 4D. A produção será exibida nos cinemas do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, e no Shopping Bela Vista, em Salvador, por pelo menos duas semanas. A partir do dia 10 de agosto, o filme em 3D também retornará às telas de todo o Brasil.

A partir do dia 29 de agosto, chegará às lojas o Blu-Ray de Os Vingadores, com um final alternativo do filme. Também estará disponível para os fãs uma versão do Blu-Ray duplo, com cenas inéditas, erros de gravação, e com o documentário Construindo um Sonho, sobre a produção do filme.