‘Os Simpsons’ ironizam Trump em episódio sobre seus ‘100 dias’ no poder

A série Os Simpsons ironizou o presidente Donald Trump em um vídeo sobre os seus 100 primeiros dias de governo. Nele, o magnata gaba-se da quantidade de seguidores alcançados no Twitter e de ter melhorado seu desempenho no golfe.

O vídeo de 84 segundos postado na conta da comédia da Fox no Twitter deu uma amostra do episódio que irá ao ar neste domingo, 30, comemorando que Trump tenha completado 6,8% do seu período total de mandato.

O teaser, que atingiu a marca de 4,8 milhões de visualizações no YouTube na sexta-feira, 28, à tarde, inicia com uma imagem de uma assustadora Casa Branca em uma noite de tempestade.

Sean Spicer, o porta-voz da Presidência, é visto com uma corda em volta do pescoço, e com um aviso colado em seu paletó com os dizeres “eu me demito”.

“Eu não o estou substituindo”, emenda Kellyanne Conway, antes de sair, amedrontada, da sala onde encontrou o corpo.

No andar de cima, a câmera foca em Steve Bannon, estrategista de Trump, e alguém que aparenta ser o genro do presidente, Jared Kushner, enquanto eles enforcam um ao outro.

Em meio ao caos, Trump é mostrado sentado em sua cama vestindo um pijama rosa, com o celular em mãos, e rodeado de livros — incluindo um intitulado O Pequeno Livro Sobre Grandes Bombas.

“Cem dias no cargo, tantas conquistas. Meu desempenho no golfe melhorou, e meu número de seguidores aumentou. E finalmente nós podemos atirar em ursos em hibernação. Meus garotos vão amar isso”, afirma Trump enquanto sua peruca se movimenta e mostra ser um cachorro.

“Aqui está um documento que você deve ler imediatamente. Ele reduz as taxas de tributação apenas para republicanos”, alerta um assistente. “A Fox News poderia lê-lo, e eu apenas assisto ao que eles dirão?”, Trump responde.

O presidente liga a televisão, e um jornal local mostra sua filha Ivanka substituindo Ruth Bader Ginsburg, que foi designada por Bill Clinton para a Suprema Corte americana, ao mesmo tempo que uma voz ao fundo informa que os telespectadores podem comprar o seu malhete e sua vestimenta formal por 1.000 rúpias.

Os Simpsons, que já ganhou 32 Emmys e previu a chegada de Trump à presidência em um episódio que foi ao ar no ano 2000, está chegando ao fim da sua 28ª temporada.

Transmitida pela primeira vez em dezembro de 1989, espera-se que a série chegue à 30ª temporada, quebrando o recorde do drama de faroeste Gunsmoke, que mantém o título de série com o maior número de episódios. (AFP)