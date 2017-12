Os Rolling Stones já estão na América Latina

Os Stones já chegaram à América do Sul: entre a segunda, 1, e a terça, 2, as redes sociais da banda postaram algumas fotos e vídeos “esquentando” para os shows no continente.

O primeiro show ocorre em Santiago, no Chile, nesta quarta-feira, 3.

The Rolling Stones to Chile! América Latina Olé tour teaser The América Latina Olé tour starts in Chile on Wednesday! Who's coming to the shows?http://rollingstones.com/tickets/ Publicado por The Rolling Stones em Sábado, 30 de janeiro de 2016

Ingressos para os shows da turnê OLÉ ainda podem ser adquiridos: http://www.rollingstones.com/tickets/

Mick, Keith, Charlie y Ronnie ya se encuentran en Sudamérica, listos para comenzar la gira Olé! Consigue entradas para... Publicado por The Rolling Stones em Segunda, 1 de fevereiro de 2016

A banda também abriu uma votação para os fãs chilenos escolherem entre quatro canções: a vencedora da votação será adicionada ao set list do show em Santiago.

As opções são: She’s a Rainbow, de 1967, tocada pelos Stones pela última vez em 1998; Anybody Seen My Baby, do álbum Bridges To Babylon, cujo vídeo é o mais popular da banda na América Latina; She’s So Cold, do Emotional Rescue (1980); e Like a Rolling Stone, o clássico de Bob Dylan. Clique aqui para acessar.

