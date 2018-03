Comédia ‘Os Penetras’ tem a maior abertura entre filmes nacionais em 2012

A comédia Os Penetras registrou a maior abertura entre os filmes nacionais de 2012 neste final de semana, com 335.000 espectadores em 316 salas do País. O longa que estreiou nesta sexta-feira, 30, com os atores Marcelo Adnet, Eduardo Sterblitch e Mariana Ximenes registrou renda de R$ 3.886.000,00.

O filme, com humor tipicamente televisivo, conta a história de dois amigos, Marco (Adnet) e Beto (Sterblitch) apaixonados por uma mesma mulher às vésperas do réveillon no Rio de Janeiro. A direção é de Andrucha Waddington.