Os Paralamas do Sucesso e Humberto Gessinger vão se apresentar juntos em SP

Os Paralamas do Sucesso e Humberto Gessinger vão se apresentar juntos em 29 de outubro, no Citibank Hall, em São Paulo. A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 24 de junho. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br) nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Citibank Hall.

Herbert Vianna (guitarra e vocal), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) e seus mais de 30 anos de estrada tocarão hits como Alagados, Cuide Bem do seu Amor, Aonde Quer Que eu Vá e Que País é Esse.



Logo depois será a vez de Humberto Gessinger. No show, ele assume, além dos vocais, o baixo, teclados, guitarra e acordeon, acompanhado por Rafa Bisogno (bateria e percussão) e Nando Peters (guitarra e violão). O compositor, cantor, multi-instrumentista e escritor está em turnê com seu show Louco Pra Ficar Legal.

