Filme de ‘Os Dez Mandamentos’ tem primeiro trailer divulgado

Os Dez Mandamentos, produzido a partir da novela exibida pela Record, ganhou o primeiro trailer oficial. O vídeo mostra as pragas que Moisés (Guilherme Winter) lança contra o governo de Ramsés (Sérgio Marone) e a abertura do Mar Vermelho. A produção chega aos cinemas no dia 28 de janeiro.

O longa conta com trechos inéditos e um novo final, além, é claro, das cenas conhecidas pelo público que acompanhou o folhetim bíblico. No elenco, Gisele Itiê, Sérgio Marone, Larissa Maciel, Guilherme Winter e Camila Rodrigues.



Em nove meses no ar, Os Dez Mandamentos, escrita por Vivian de Oliveira, superou as expectativas da Record. A principal surpresa foi bater a audiência do Jornal Nacional e de A Regra do Jogo.

