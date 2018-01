O Rock in Rio rebateu reportagem de ontem de O Estado de S.Paulo, que dava conta que a segurança do evento teria usado gás pimenta para reprimir tentativas de invasão pelos fundos da Cidade do Rock. “A Organização do Rock in Rio nega o uso de gás de pimenta no interior da Cidade do Rock”, informou nota do festival.

A reportagem presenciou mais de uma dezena de pessoas tossindo e com olhos lacrimejando após uma blitz para afastar intrusos no fundo do palco – também são usados cães para reprimir invasão. Colegas repórteres também relataram o mau estar causado na área de circulação de serviços do festival. Um segurança confirmou o uso, mas a assessoria de imprensa do festival disse que checou e os seguranças negaram o uso do recurso.