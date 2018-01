Oprah Winfrey compra participação de 10% de Vigilantes do Peso

A apresentadora de televisão e magnata da mídia Oprah Winfrey está adquirindo participação de 10 por cento da empresa Vigilantes do Peso Internacional (WTW.N: Cotações), em um voto de confiança para a companhia que tem ajudao a celebridade norte-americana e milhões de pessoas a perder peso.

As ações de Vigilantes do Peso quase dobraram de valor nas negociações na bolsa após a confirmação da notícia.

Oprah, que durante anos lutou publicamente com seu excesso de peso, também irá se unir ao conselho de Vigilantes do Peso, que está se reinventando para incentivar estilos de vida saudáveis, além de seus programas de redução de peso.

“Acredito tanto no programa que decidi investir na empresa e participar de sua evolução”, afirmou Oprah em comunicado.

A apresentadora tem sido bastante transparente em sua luta contra a balança e um problema de tiroide que fizeram com que ela chegasse a pesar cerca de 100 quilos em 2008.





“Os Vigilantes do Peso me deram as ferramentas para começar a realizar a mudança duradoura pela qual eu e tantos de nós que estamos lutando com o peso vínhamos ansiando”, afirmou.

Oprah irá ajudar a expandir o alcance e o apelo dos Vigilantes do Peso, e a empresa planeja recorrer a ela em seu marketing, contou o executivo-chefe, Jim Chambers, em um e-mail à Reuters.

Oprah irá comprar quase 6,4 milhões de ações ao preço de fechamento de sexta-feira, 6,79 dólares por ação, no montante de 43,3 milhões de dólares. Ela também terá a opção de adquirir uma participação adicional de 5 por cento das ações. (REUTERS)