One Direction lança ‘Drag me Down’, o 1º single como quarteto

LONDRES – Os britânico do One Direction surpreenderam nesta madrugada com o lançamento inesperado do novo single, Drag me Down, o primeiro da banda após a saída de Zayn Malik.

Os jovens postaram no Twitter oficial do grupo uma mensagem agradecendo o apoio e informando sobre o lançamento da nova canção, disponível para download no Spotify e no iTunes.

O anúncio da nova música acontece dois dias depois de Zayn Malik, ex-integrante da banda, assinar o contrato com a gravadora americana RCA, dizendo que mostraria o seu “verdadeiro eu”.