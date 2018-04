Olivia Newton-John faz shows em São Paulo e no Rio em 2016

Uma das cantoras de maior sucesso da história da música pop, com 100 milhões de discos vendidos, Olivia Newton-John virá ao Brasil com a turnê Summer Nights, que comemora seus 50 anos de carreira com direito a todos os seus grandes hits.

A cantora britânica virá ao Brasil em março de 2016, com apresentações no Rio de Janeiro (dia 1º, no Theatro Municipal) e São Paulo (dia 3, no Espaço das Américas).

As vendas para o show em São Paulo começam nesta quinta-feira, 17, às 18h, pelo site www.ingressorapido.com.br (veja o serviço completo abaixo).

De acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira, ela vai executar canções de todas as fases de sua carreira, como I Honestly Love You, Summer Nights, You’re The One That I Want, Physical, Xanadu.

Estrela da música country e pop desde os anos 1970, ela participou no cinema do musical Grease, ao lado de John Travolta – os duetos levaram a dupla ao topo das paradas americanas.

Em 1980, ela estrelou mais um filme, Xanadu, no qual atuou ao lado do ator e dançarino Gene Kelly.

Em 1981, quebrou recordes com a canção Physical, que ficou durante dez semanas no topo da parada americana, sendo a música de maior sucesso nos EUA naquele ano.

Em agosto de 2014, ela iniciou uma bem-sucedida temporada no teatro do Hotel Flamingo, em Las Vegas, que gerou o álbum ao vivo Summer Nights- Live In Las Vegas (2015), com direito a releituras de seus maiores sucessos, além da inédita Grace & Gratitude.

SERVIÇO

OLIVIA NEWTON-JOHN

LOCAL: ESPAÇO DAS AMERICAS

DATA: 03/03/2016

HORÁRIO: 22H

PREÇOS: R$ 90,00 a R$ 600,00

INFORMAÇÕES E VENDAS:

www.ingressorapido.com.br