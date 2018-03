Octavia Spencer vem ao Brasil para o lançamento do filme ‘A Cabana’

Conforme adiantou na semana passada a coluna Direto da Fonte, a atriz Octavia Spencer vem ao Brasil nas próximas semanas para lançar seu novo filme, a adaptação cinematográfica do livro A Cabana, de William P. Young.

No longa, dirigido por Stuart Hazeldine, Spencer vive ninguém menos que o Todo Poderoso, uma entidade divina chamada “Papai”, que faz uma visita a Mack Phillips (Sam Worthington), um homem que entra numa profunda depressão após uma tragédia familiar.

Recentemente, Octavia Spencer foi vista em Estrelas Além do Tempo, filme que rendeu sua segunda indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Na primeira, por Histórias Cruzadas, em 2011, ela faturou o prêmio.

No Brasil, a atriz participará da pré-estreia do longa na cidade do Rio de Janeiro na semana anterior à chegada do filme aos cinemas, que está marcada para 6 de abril.

Além de Octavia Spencer e Sam Worthington, o longa conta ainda com a brasileira Alice Braga e ainda Radha Mitchell e Graham Greene no elenco. Publicado em 2008 no país, o livro A Cabana vendeu cerca de quatro milhões e meio de cópias. No mundo todo, foram mais de 25 milhões de cópias.