O que entra na Netflix em fevereiro de 2018

A Netflix divulgou os filmes e seriados que entram no serviço de streaming em fevereiro de 2018: entre os destaques, o primeiro Guardiões da Galáxia, o live-action de Fullmetal Alchemist e a estreia de Altered Carbon, série original do serviço. Veja abaixo a lista de estreias:

01.02

Brooklyn Nine-Nine (Temporada 4)

Teen Wolf (Temporada 6 – Parte 1)

Kakegurui (Temporada 1)

Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo

Corações de Ferro

Guardiões da Galáxia

99 Casas

78/52

Seremos História?

How The Beatles Changed The World

Spike Team (Temporada 1)

Elena de Avalor (Temporada 1)

As Meninas Superpoderosas (Temporada 1)

02.02

Altered Carbon (Temporada 1)

Luna Petúnia: De Volta à Incrivolândia (Temporada 1)

06.02

Sharknado 5: Voracidade Global

Fred Armisen: Standup for Drummers

07.02

Queer Eye (Temporada 1)

09.02

Quando Nos Conhecemos

Gloria Allred: Justiça para Todas

13.02

Riverdale (Temporada 1)

Steve Jobs

14.02

Legion (Temporada 1)

Greenhouse Academy (Temporada 2)

15.02

Re:Mind (Temporada 1)

16.02

Prima Squadra: Juventus (Temporada 1)

Everything Sucks! (Temporada 1)

Perfeita Pra Você

Dragões: Corrida até o Limite (Temporada 6)

19.02

Fullmetal Alchemist

20.02

As Crônicas de Frankenstein (Temporada 1)

23.02

Seven Seconds (Temporada 1)

Marseille (Temporada 2)

Mudo

Ugly Delicious (Temporada 1)

25.02

Veronica

27.02

A Garota Dinamarquesa