A lista de novidades da Netflix em dezembro já está circulando, bem como o vídeo promocional que o serviço de streaming divulga com as atrações principais do próximo mês, o último de 2017!

Veja:

O que entra na Netflix em dezembro de 2017:

Séries

Dark | 1ª Temporada – Disponível 01/12/2017

El Chapo | 2ª Temporada – Disponível 15/12/2017

The Crown | 2ª Temporada – Disponível 08/12/2017

As Telefonistas | 2ª Temporada – Disponível 25/12/2017

Ultimate Beastmaster Brasil | Disponível 15/12/2017

Fuller House | 3ª Temporada – Disponível 22/12/2017

Easy | 2ª Temporada – Disponível 01/12/2017

72 Animais Perigosos: América Latina | 1ª Temporada – Disponível 22/12/2017

Scandal | 6ª Temporada – Disponível 01/12/2017

Pretty Little Liars | 7ª Temporada – Disponível 21/12/2017

Vikings | 4ª Temporada – Disponível 02/12/2017

Elementary | 5ª Temporada – Disponível 19/12/2017

Filmes

My Happy Family | Disponível 01/12/2017

Bright | Disponível 22/12/2017

Natal em El Camino | Disponível 08/12/2017

Cartão de Natal | Disponível 15/12/2017

A Escalada | Disponível 29/12/2017

Voice from the stone | Disponível 15/12/2017

Virando a noite | Disponível 01/12/2017

O Último caçador de bruxas | Disponível 01/12/2017

O Natal dos Coopers | Disponível 03/12/2017

Logan Lucky: Roubo em família | Disponível 27/12/2017

A Colina escarlate | Disponível 11/12/2017

Creep 2 | Disponível 23/12/2017

Documentários e Especiais

Voyeur | Disponível 01/12/2017

Brinquedos que Marcam Época | Disponível 22/12/2017

Wormwood | Disponível 15/12/2017

Judd Apatow: O Retorno | Disponível 12/12/2017

Hired Gun | Disponível 01/12/2017

All things must pass | Disponível 01/12/2017

Infantil

Caçadores de Trolls – Parte 2 | Disponível 15/12/2017

Saúdem todos o Rei Julien | 5ª Temporada – Disponível 01/12/2017

Nossa Casa: Especial Fim de ano | Disponível 01/12/2017

Natal com os Storybots | Disponível 01/12/2017

Beat Bugs: All Together Now | Disponível 21/12/2017

Trolls: Vamos festejar | Disponível 06/12/2017