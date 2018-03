O primeiro Rock In Rio a gente nunca esquece

Roberta Pennafort – O Estado de S. Paulo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Artistas jovens que vivem seu primeiro Rock In Rio esperam colher os frutos da sua participação. No grupo estão Tiê e Marcelo Jeneci, que se apresentaram hoje no palco Sunset – ele, na banda de Arnaldo Antunes.

Anteontem, Jeneci tocou com Curumin. “Foram shows muito diferentes, um para 5 mil e outro para 50 mil pessoas. Hoje, só me diverti. Ainda estou tentando digerir essa situação. A expectativa fica grande demais e isso rebate na gente”, dizia Jeneci há pouco, no backstage do Sunset, finalizado o show de Arnaldo com Erasmo Carlos.