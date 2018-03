Os micos do Rock in Rio

O Rock in Rio vai deixar ótimas lembranças e algumas PÉSSIMAS! Elegemos as maiores gafes e os acontecimentos mais deselegantes do festival.





Hoje é dia de rock, bebê

Menos gafe do que hit do Rock In Rio, a frase virou bordão logo no primeiro dia do festival. Proferida pela atriz Christiane Torloni, em um estado bem alegre, durante uma entrevista ao vivo para o Multishow, se tornou viral nas redes sociais instantaneamente, com direito a hashtag no Twitter, e é reproduzida pelas bocas (e dedos) de espectadores e celebridades até agora. No fim, a discussão sobre o comportamento de Torloni frente às câmeras e a repercussão supostamente moralista, taxada por alguns, ficou em segundo plano.





Cláudia Leitte X metaleiros

A baiana entrou na programação do dia mais pop do festival. Tocou no Palco Mundo no mesmo dia de Rihanna e Katy Perry. Abusou do rebolado, das acrobacias e… Dos covers de rock. Cantou Led Zeppelin e inseriu um trecho de Satisfaction, dos Rolling Stones, no meio de Beijar na Boca. A inovação não deu certo com o público e rendeu muitas críticas. Mas a maior gafe veio a seguir: Claudia Leitte não gostou dos comentários e postou uma mensagem aos “recalcados” no seu blog. “Não gostar de Axé é normal! Anormal é achar-se superior porque conhece John Coltrane ou porque adora o Metallica. Procurem no Google sobre a história de um ariano que se achava superior aos judeus…”.

Mau cheiro

Os três primeiros dias de Rock In Rio chegaram a um ponto caótico em termos de organização. As pessoas reclamavam de esperar até uma hora para comprar um lanche e várias outras para brincar na roda gigante ou na tirolesa. A falta de lixeiras deixou a Cidade do Rock imunda e um vazamento de esgoto deixou banheiros alagados e a região em volta deles cheias de poças de urina e água, que não foram absorvidos pelo concreto e pela grama sintética. É claro que o fator falta de educação colaborou. O problema foi sanado no final de semana seguinte.

Palco Sunset

O palco da mistura de estilos já começou com problemas. O som ruim atrapalhou os artistas e suas performances e atrasou as apresentações no primeiro final de semana de Rock In Rio. Mas essa não foi a única reclamação que girou em torno da proposta. A escalação dos artistas virou alvo de críticas por parte do público, que não entendeu o porquê de o Sepultura (com o Tambours du Bronx) ter tocado no palco secundário, enquanto a banda Glória abria o Dia do Metal no Palco Principal. E o que falar de parcerias que ao invés de serem grandes shows inéditos, virarem apresentações individuais de cada artista, revezadas em um mesmo palco?

Rihanna estrela

A jovem cantora caribenha é um sucesso nas paradas e lotou a Cidade do Rock no primeiro dia de apresentações. Apesar de levantar a plateia e liderar coros de seus hits, seu carisma ficou muito aquém ao de outras divas, como Shakira, Katy Perry e até mesmo Ke$ha. Além da falta de entrosamento com a plateia, Rihanna causou nos bastidores: quando estava saindo do Rock In Rio, deu de cara com o caminhão que fazia o transporte do material reciclável. A cantora fez tanto rebuliço que a circulação de caminhões naquela área foi proibida durante os períodos de shows e o recolhimento de lixo ficou interrompido por 12 horas. Bobagem, né?!

Procura-se o Guns de 91

São Pedro foi bondoso com o Rock In Rio. A chuva só pegou de verdade no último show da última noite de festival. Ainda bem, porque causou transtornos grandes. Empoçou o gramado sintético e o palco e atrasou o show da atração mais esperada do dia, o Guns N’Roses, que entrou 90 minutos mais tarde que o previsto – às 2h30 da manhã. Axl Rose saudou os fãs encharcados com um bom dia e os acompanhou em um show longuíssimo, que veio terminar quase ao raiar do sol. O problema é que quem esperava a mesma energia da apresentação de 1991 se decepcionou. Axl, o único integrante remanescente daquela formação, não alcança mais as mesmas notas e não dança como antes e os solos dos membros “Chinese Democracy” não eram o que o público queria ver. Os pontos altos do show foram as tentativas de resgatar um Guns que não existe mais.

