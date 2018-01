“O mundo está cheio de comandantes vilões”, diz RuPaul

O apresentador e cantor RuPaul cutucou diversos líderes mundiais durante a coletiva de imprensa do lançamento do Calendário Pirelli 2018, nesta sexta-feira, dia 10, em Nova York. “O mundo está cheio de comandantes vilões, que exercem seu poder por meio do ego”, disse ele, ao comentar que seu papel no calendário não é o de vilão – no trabalho executado pelo fotógrafo inglês Tim Walker, que fez uma nova leitura do clássico Alice no País das Maravilhas apenas com artistas negros, RuPaul vive a Rainha de Copas, a que manda simplesmente cortar a cabeça de quem a desagrada. “Serei, de fato, um vilão?”, questionou o apresentador, provocando risos e aplausos.

RuPaul (que posa na foto ao lado de Djimon Hounsou, como Rei de Copas) foi uma das estrelas presentes à coletiva, ao lado da top model Noemi Campbell e do ator Djimon Hounsou, entre outros. O evento tornou-se um momento para a reafirmação da presença negra. “Não queremos apenas um espaço, mas O nosso espaço”, disse o rapper e produtor musical Sean “Diddy” Combs. “Esse ano foi realmente marcado por diversas mudanças”, completou Noemi que, apesar da evidente leitura política provocada pelas 28 imagens clicadas por Walker, prefere ver o calendário como um trabalho lúdico,

“A história de Alice foi contada tantas vezes e de modos tão diversos que eu pretendi chegar à gênese do imaginário de Carroll para poder recontá-la desde o começo. Queria um enfoque inusitado e diferente”, disse Walker, que conversou com jornalistas de diversos países na quinta-feira.

Uma celebridade ausente foi a atriz Whoopi Goldeberg que, no calendário, vive a Duquesa. Por meio de um vídeo, ela enviou suas considerações. “É muito importante o que acontece agora. Ao somente utilizar um elenco de profissionais negros, Tim ajudou na inserção cada vez maior desses profissionais.” Whoopi contou que jamais imaginou ser convidada para posar para o calendário, que habitualmente utiliza modelos brancas. Ela ainda brincou: “Quem sabe eu não faça o papel de Peter Pan num trabalho futuro? Adoraria sair voando por aí.”