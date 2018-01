O Mickey faz parte da sua vida? Como?

No próximo 10 de janeiro comemora-se os 80 anos do registro e publicação oficial do Mickey Mouse. E essa data do ratinho mais famoso do mundo não poderia passar em branco.

O Estadão.com.br vai celebrá-la com um especial e quer a sua participação. Envie-nos fotos de objetos que você possui do Mickey: relógio, camiseta, boné, mochila, caderno, jogos… Vale também mandar um desenho, de sua autoria, com o personagem!

As fotos devem ser enviadas até a próxima segunda, 09, para o e-mail: infograficos@estadao.com.br e devem conter: nome, cidade e o Estado onde você mora.

Vamos lá. Não fiquem de fora da comemoração desse personagem histórico que faz parte da vida de tantas pessoas há várias gerações!