O melhor e o pior do Rock in Rio 2015, na opinião do público

Segundo uma enquete feita com os internautas do portal do Estadão, o melhor show foi do grupo Queen, com Adam Lambert nos vocais, e o pior, o do pianista Sérgio Mendes, no palco Sunset. O melhor não deixa de ser uma surpresa, já que a presença de Adam rachou ao meio a idolatria ao grupo de Freddie Mercury. Mas o resultado indica então que o Queen segue com a força que jamais perdeu. O guitarrista Brian May foi quem escolheu Adam durante uma disputa do American Idol e o adotou para o grupo. Seu show foi no primeiro dia de Rock in Rio.

Sérgio Mendes não teve a mesma sorte. Tocou no Sunset sábado, 26, o dia mais fraco de público, e não convenceu ao fazer seu passeio pela bossa nova. Ele contou com Carlinhos Brown como convidado ao final do show, que não foi vaiado como em 2001, mas tampouco trouxe sorte ao anfitrião.

Confira o resultado: