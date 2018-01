‘O maior erro do Oasis foi dizer que eram maiores que os Beatles’, diz Paul McCartney

Em entrevista à revista Q, Paul McCartney afirmou que o maior erro da carreira do Oasis foi dizer que eles eram maiores do que os Beatles. “Eles eram jovens, inovadores e escreviam boas músicas. Acho que o maior erro que eles cometeram foi quando disseram que seriam maiores que os Beatles. Tantas pessoas já disseram isso. Sejam maiores que os Beatles, mas não digam isso. No minuto em que você diz isso, tudo que você faz passa a ser visto sob a perspectiva dessa declaração”.



Os membros do Oasis afirmaram esse fato em uma entrevista à MTV, concedida em 1996, na qual diziam que graças aos álbuns Definitely Maybe e (What’s The Story) Morning Glory eles eram maiores que os Beatles. Em 2015, Noel Gallagher declarou que estava sob efeito de entorpecentes.

Paul McCartney confessa depressão após ruptura dos Beatles

The Who fará quatro shows no Brasil no ano que vem, diz jornal

ESPECIAL: Paul McCartney X Mick Jagger: a locomotiva que não para