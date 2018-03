O Palco Sunset viu a união de Brasil e Portugal no último dia de Rock in Rio. Os Titãs e os portugueses do Xutos & Pontapés subiram ao palco juntos para uma apresentação no que contou com sucessos de ambos os grupos.

